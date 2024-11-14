Дилер опроверг смягчение санкций на японские иномарки

Автодилер рассказал, что никаких пересмотров формулировок санкций, принятых в августе 2023 года, не произошло. Их лишь уточнили, что никаким образом не скажется на рынке.

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Ранее "РГ" акцентировала внимание на том, что японские импортёры уточнили санкционные формулировки и лишь стали действовать смелее в отношении "мягких" гибридов, которые под санкции никогда не попадали.

"Просто раньше это упускали из вида, а сейчас разобрались и обратили внимание. И сейчас спокойно можно ввозить те транспортные средства, которые не могут двигаться автономно только на электроустановке, условно говоря, с дополнительным аккумулятором, чтобы стронуться с места", - сказал в беседе с РИА Новости автодилер Александр Колевинский, уже более 20 лет специализирующийся на поставках в Россию автомобилей из Японии.

Он также отметил, что в свете новых обстоятельств существенных изменений на рынке не предвидится, так как "мягкие" гибриды составляют 0,05% от общего объёма.

Ранее "РГ" рассказывала, какие модели после уточнения санкционных формулировок могут поставляться в Россию из Японии.