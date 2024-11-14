Новый Honda Passport дебютировал во внедорожной версии TrailSport

В новом поколении Passport получил более брутальный облик, в салоне появились виртуальная приборка и крупный планшет мультимедиа. Кроссовер сохранил атмосферник V6 3.5, при этом мотор стал мощнее, а на смену девятиступенчатому автомату пришел десятиступенчатый.

Кроссовер Honda Passport новой генерации американское подразделение марки впервые анонсировало еще летом. Потом были фото замаскированного прототипа и тизеры без камуфляжа. Теперь же Хонда почти полностью рассекретила свежий кросс. «Почти» — потому что на данный момент продемонстрировали лишь суровую версию TrailSport, стандартный паркетник дебютирует позже. Ну и напомним, что когда-то имя Passport носил близнец рамного внедорожника Isuzu Rodeo. Это название возродили в 2018-м для обычного кроссовера – укороченного пятиместного варианта Honda Pilot третьего поколения. Новый Passport тоже является родственником Пилота, только уже четвертой генерации, которая в строю с 2022 года.

У свежего Honda Passport более жесткий кузов. Подвески (McPherson спереди и многорычажка сзади) – на рычагах из кованой стали с прочными чугунными кулаками. Кроме того, перенастроено рулевое управление с переменным передаточным механизмом, кроссовер также получил новые тормоза с более крупными дисками и суппортами. Жестче стал и передний стабилизатор поперечной устойчивости.

Длина нового Passport равна 4841 мм, что на 38 мм больше, чем у предшественника. В ширину кроссовер прибавил 23 мм (теперь 2019 мм), высота увеличена до 1857 мм (+23 мм). Колесная база новинки составляет 2890 мм против 2817 мм у модели предыдущего поколения. Дорожный просвет – 211 мм вместо 206 мм.

В новом поколении кроссовер превратился в настоящего брутала. У него угловатый кузов и строгая оптика. Фишки еще более сурового Honda Passport TrailSport – серебристые рельефные накладки на бамперах, стальная защита днища, обутые во внедорожную резину колеса оригинального дизайна и собственные настройки подвески. Вдобавок в переднем бампере такого кроссовера есть буксировочные проушины, которые спроектированы так, чтобы отламываться в случае лобового столкновения.

В салоне – стандартные для всех версий более комфортные передние кресла с подогревом и памятью настроек, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедийная система с возвышающимся над панелью планшетом диагональю 12,3 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона. В компании также заявили об улучшенной шумоизоляции.

В базе еще есть восемь подушек безопасности и комплекс Honda Sensing, в который входят новые широкоугольные камера и радар, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, системы автоторможения и удержания в полосе движения. А топовый Passport TrailSport Elite имеет систему кругового обзора TrailWatch, помогающую водителю обходить препятствия.

Как и было обещано, кроссовер сохранил бензиновый атмосферник V6 3.5. При этом мотор модернизировали: мощность выросла с 284 до 289 л.с., хотя максимальный крутящий момент не изменился (355 Нм). А на смену девятиступенчатому автомату пришел десятиступенчатый. Свежий Honda Passport по умолчанию имеет полный привод i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

В продажу новый кроссовер поступит в начале следующего года. Прайс-лист еще не опубликован, но в Honda заявили, что базовый Passport обойдется примерно в 40 000 долларов (около 3,9 млн рублей по актуальному курсу). Модель предыдущего поколения без учета налогов и доставки сейчас стоит от 42 400 долларов (4,17 млн рублей).