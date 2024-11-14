В России запустили аренду модернизированных ГАЗ-3102

Компания "Ситидрайв" объявила о запуске аренды модернизированных моделей "Волга". В Москве уже доступен для проката автомобиль ГАЗ-3102, а в Санкт-Петербурге вот-вот должен появиться ГАЗ-24, говорится в заявлении.

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Известно, что у ретромобилей мощные двигатели, автоматические коробки передач, климат-контроль и современные аудиосистемы. Также автомобили перекрасили, оснастили перешитым салоном. Лого компании оформлено в советском стиле.

Автомобили доступны для водителей с опытом: стаж не менее 10 лет, возраст - от 28. Выбрать и забронировать машины можно на срок от 1 дня.