Tesla отзовет более 2400 пикапов Cybertruck

Компания Tesla отзовет более 2,4 тысячи пикапов Cybertruck из-за приводного инвертора. Компания Tesla отзывает свыше 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck, пишет Reuters со ссылкой на

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Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Под отзыв попали машины, собранные с ноября 2023 года по 30 июля 2024 года, в количестве 2431 штука. Причиной отзыва послужила неисправность приводного инвертора: эта поломка может привести к потере тяги и повысить риск аварийности.

У отозванных экземпляров автомеханики бесплатно заменят опасную деталь.