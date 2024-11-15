Спрос на новые авто за год вырос почти на 40%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в октябре 2024 года. Оказалось, что по сравнению с октябрем 2023 года спрос на новые машины вырос на 39,2%, предложение – на 55,6%, а средняя цена* практически не изменилась и составила 5 700 000 рублей.

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По данным Авито Авто, лидером по спросу среди марок стал ВАЗ (LADA), получивший 13,6%. Также в пятерку вошли четыре китайских бренда: Haval (4,8%), Geely (3,3%), Chery (3,2%) и Changan (2,6%).

В тройке лидеров по спросу среди моделей в октябре 2024 года оказались автомобили ВАЗ (LADA). На первой строке – Granta с 4,4%, на второй – Niva Legend с 3,6%, а на третьей – Vesta с 2,3%. Четвертое место занял Haval Jolion, получивший 2,2% от спроса, а замыкает пятерку Москвич 3 с 1,6%. Лидером по динамике спроса стал Chery Tiggo 4 Pro: рост в 2,1 раза за год.

По количеству объявлений в октябре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, чья доля в предложении составила 2,6%. Второе и третье места поделили между собой OMODA C5 и ВАЗ (LADA) Granta: каждый из них получил по 2,4%. Наиболее заметно год к году выросло предложение на Granta – в 2,2 раза.

*Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.