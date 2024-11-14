Эксперт оценил планы Госдумы резко увеличить разрешенную скорость

В Госдуме предлагают увеличить максимальную разрешенную скорость для водителей на автомагистралях до 150 км/ч. Однако это приведет к тому, что водители будут разгоняться до 169 км/ч без угрозы нарваться на штраф. Это создаст небезопасные условия на дорогах, поэтому реализация подобной инициативы вряд ли возможна, заявил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

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Эксперт напомнил, что сегодня по ПДД устанавливать произвольно подобные ограничения скорости нельзя – по сути, ответственность лежит на власти, которая должна обеспечить безопасность дорожного движения. Статистику ДТП с количеством пострадавших и погибших ведут в каждом регионе, подчеркнул Воропаев.

«Поэтому я сильно сомневаюсь, что та или иная власть, которая не уверена, что на той или иной дороге возможно обеспечить безопасность, будет устанавливать знаки, что на этой дороге можно ехать 150 километров в час», — подчеркнул автоюрист.

Напомним, в Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 «Нева» или М12 «Восток. По мнению авторов инициативы, повышение порога максимальной скорости позволит сократить пробки и будет способствовать экономическому развитию регионов.