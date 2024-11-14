Эксперт рассказал о плюсах и минусах кроссовера Suzuki S-Cross

На обзоре журнала "За рулём" оказался полноприводный кроссовер Suzuki S-Cross, оснащённый тем типом трансмиссии, авто с которой теперь активно будут возить из Японии.

© Российская Газета

S-Cross оснащён двигателем объёмом 1.4 литра Boosterjet, выдающим 129 л.с. Ему помогает 48-вольтный стартер-генератор, который, по мнению издания, не добавляет кроссоверу надёжности. К "автомату" Aisin с шестью передачами вопросов нет.

Наличие системы полного привода и принудительной блокировки межосевой муфты - одно из главных достоинств компактного кроссовера длиной 4,3 метра по сравнению с китайскими моделями.

По ходовым качествам плюс только один - высокая энергоёмкость подвески. Минусы: руль "пустой", ходовая работает громко, сильные крены при поворотах, слабая шумка арок. Правда, у одноклассников с тишиной в салоне дела обстоят не лучше, отметил обозреватель "ЗР".

По опциональному оснащению S-Cross совсем неплох, консерваторам точно понравится прекрасно читаемая аналоговая приборка, но у "Сузуки" есть масса архаичных решений: автодоводчик есть только у водительского стеклоподъемника, нет функции тройного мигания без включения поворотника, нет авторежима электроскладывания зеркал и блокировки дверных замков, камера заднего вида не имеет динамической разметки, у адаптивного круиз-контроля нет функции полной остановки авто.