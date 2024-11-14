Финальный Porsche 911 Dakar получил ливрею в стиле споркара 953 для «Дакара»

Компания Porsche показала последний экземпляр лимитированного 911 Dakar. Спорткар прошел через отделение персонализации Sonderwunsch и получил трехцветную ливрею, один из оттенков которой — голубой Lampedusablue — был создан при участии будущего владельца.

© Motor.ru

Два года ушло у компании Porsche на постройку 2500 экземпляров внедорожного 911 Dakar. Финальным стал спорткар от отделения персонализации Sonderwunsch, созданный по заказу итальянского коллекционера. Он несет на себе трехцветную ливрею: верхняя часть кузова окрашена в желтый Signalyellow, нижняя — в темно-синий Gentianbluemetallic, что отсылает к гоночному Porsche 953 для «Дакара» 1984 года. Разделяет два колера полоска в голубом цвете Lampedusablue, названном в честь вулканического острова в Средиземном море.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Салон спорткара щеголяет модным сочетанием черного с желтым. Вышивки 911 Dakar на подголовниках выполнены в том же цвете Signalyellow, что и кузов, плюс этот оттенок используется для декора селектора трансмиссии. В заднем свесе машины стоит штатный двигатель — «битурбошестерка» 3.0 мощностью 480 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента, сопряженная с восьмиступенчатым «роботом» PDK. Привод у 911 Dakar полный, но со своими оригинальными настройками.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

По сравнению с исходной Carrera GTS дорожный просвет здесь увеличен на 50 миллиметров, причем регулируемые амортизаторы позволяют поднять машину еще на 30 миллиметров и двигаться так на скорости до 170 километров в час. Стандартно на 911 Dakar стоят активные стабилизаторы поперечной устойчивости и задний подруливающий механизм. Спереди торчат алюминиевые буксировочные проушины, а на крышу выведена 12-вольтовая розетка для дополнительной светотехники.