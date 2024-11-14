В Монголии ограничили выдачу автомобильных номеров из-за пробок

В столице Монголии теперь придётся доказать право на номерной знак. Власти города были вынуждены пойти на беспрецедентные меры для решения этой проблемы — они ограничили выдачу номерных знаков на машины и ввели правила для их получения. Теперь придётся доказать, что водитель имеет право на получение номера.

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Автовладелец должен быть жителем столицы или юридическим лицом, зарегистрированным в Улан-Баторе, у него должна быть страховка и ни одной задолженности по платежам и штрафам.

Кроме того, появились требования и к транспортным средствам, ввезённым после 8 ноября — даты, когда вступили ограничения. Мотор должен быть произведён не ранее 2014 года и быть не ниже «евро-4». Преимущество в получении автомобильных номеров будет у автолюбителей с леворульными электрокарами или гибридными машинами с парковочным местом.

Монгольские автолюбители категорически против этого новшества, нарушающего, по их мнению, права, поэтому обратились в Конституционный суд страны.

Предприимчивые жители страны начали массово скупать госзнаки и продавать по заоблачным для Монголии ценам. Теперь самый дешёвый номер стоит от 500 тысяч до 2 миллионов тугриков (от 14 500 до 58 тысяч рублей).