Chery показала необычный минивэн Fulwin Jinyun

Вэн дебютирует в статусе концепта. Однако китайские СМИ уверены, что Chery готовит серийную модель по мотивам этого шоу-кара.

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Компания Chery распространила изображения концептуального минивэна под названием Jinyun. «Живьем» прототип покажут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется уже завтра, 15 ноября. Сама Chery о серийных перспективах Jinyun пока не сообщала, но китайские профильные медиа считают, что модель по его мотивам встанет на конвейер, причем она будет относиться к линейке Fulwin, созданной специально для электрифицированных машин.

Судя по всему, Jinyun создан для тех, кто предпочитается выбраться за пределы асфальта. Вэн имеет неокрашенный обвес, внушительные колеса, защитные вставки на бамперах и в нижней части дверей. Любопытно, что у машины на фирменных картинках двери – сдвижные. А вот на фото, которые сделали китайские журналисты в Гуанчжоу (концепт уже привезли на выставку), двери – распашные (задние открываются против хода движения). Кстати, корму оформили в стиле концептов Honda, дебютировавших в начале года.

Китайцы также пишут, что прототип получил пневмоподвеску, плюс у него есть режим «краба». В плоском боксе на крыше спрятаны солнечные батареи.

В салоне – единое табло во всю ширину передней панели. Водительское и пассажирское кресло можно развернуть лицом к галерке. Причем в задней части салона установлен сплошной диван. Между первым и вторым рядом сидений разместили тумбу.

О технике в Chery пока не рассказали. По данным китайских медиа, Jinyun представляет собой гибрид с установкой на базе бензинового турбомотора 2.0. Суммарная дальнобойность – аж 2500 км (видимо, по местному циклу).

Сроки появления серийного минивэна по мотивам концепта не озвучены. Отметим, в актуальном модельном ряду самой Chery и ее многочисленных суббрендов минивэнов нет, хотя этот сегмент пользуется высоким спросом в Китае. Между тем еще до того, как Jinyun перевоплотится в товарную модель, свой вэн может выпустить бренд Exeed: эта марка показала предвестника MPV весной, и тот прототип выглядел гораздо более близким к производству, чем Jinyun.