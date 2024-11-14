В российском каршеринге стали доступны тюнингованные «Волги»

Модернизированные «Волги», оснащенные японскими двигателями и автоматическими коробками передач, появятся в каршеринге в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на сервис «Ситидрайв» пишет ТАСС.

По данным сервиса, автомобиль ГАЗ-3102 уже доступен для аренды в Москве, а ГАЗ-24 в ближайшее время появится в Санкт-Петербурге. Машины обновлены внутри и снаружи, помимо «автомата» и нового двигателя, они получили bluetooth-аудиосистемы и климат-контроль.

«Классические автомобили имеют свои особенности управления, поэтому мы устанавливаем строгие ограничения на прокат «Волг» и проводим инструктаж. Так мы стремимся обеспечивать безопасность водителей ретро-машин и других участников движения», - заявил генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

На сайте каршеринга указано, что управлять «Волгами» смогут только водители, достигшие 28 лет и имеющие стаж не менее десяти лет. Также заявлен обязательный инструктаж перед поездкой и внесение залога в размере 30 тысяч рублей.

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«Волги» можно будет выбрать для поездок на 250 километров от города. Забрать автомобиль можно на специальной парковке в Москве или в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также заказать доставку по удобному адресу.

Ранее москвич был вынужден отказаться от поездки в каршеринговом автомобиле после того, как на приборную панель выползла змея. В итоге рептилия была найдена и поймана, это оказался маисовый полоз. А в каршеринговой компании вспомнили, что месяц назад мужчина спрашивал про потерявшуюся змею. Машину тогда обыскали, но рептилию не нашли.