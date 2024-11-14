В России появились реплики Ferrari и Porsche за внушительную стоимость

Каждый когда-нибудь мечтал о покупке быстрого, стильного, элитного, спортивного автомобиля, который будет привлекать всеобщее внимание. Такие машины стоят просто баснословных денег. Но, кажется, во Владивостоке нашлось решение для этой проблемы, сообщает "Южный автомобиль".

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Компания, занимающаяся поставками автомобилей, дает возможность россиянам приобрести Ferrari и Porsche для самостоятельной сборки. Это реплики известных моделей, которые выпускают в Японии.

Суперкары завозят в РФ как конструктор или в виде отдельных собранных элементов. После машину собирают на месте, либо вы можете попробовать осуществить сборку самостоятельно, если позволяют навыки. Есть доставка для регионов, но существует одна важная особенность.

Зарегистрировать такой автомобиль в ГАИ невозможно, так как по документам он не считается транспортным средством. Так что ездить на подобных спорткарах по дорогам общего пользования нельзя.

Машины можно использовать в качестве выставочного образца или в виде музейного экспоната. Цены демократичные: суперкар Ferrari Testarossa можно купить за 950 000 рублей с учетом доставки во Владивосток, классический Porsche 911 Carrera обойдется в 1 390 000 рублей, Ferrari F430 - в 980 000 рублей.