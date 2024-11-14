Автоэксперт объяснил, как правильно использовать незамерзайку

Автоэксперт Попов объяснил, как правильно использовать «незамерзайку». Автовладельцам нужно заранее позаботиться о наличии незамерзающей жидкости, а также помнить о том, что ее можно применять уже при нулевой температуре. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. В этом случае нужно заливать «незамерзайку», предназначенную для минус 7-8°C, подчеркивает эксперт.

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«Жидкость омывающая – это водно-спиртовой раствор, поэтому, если вы купили жидкость на температуру -20, а такой суровый минус все не приходит, вы можете разбавлять ее. Разбавите пополам – получите минус 10», – объясняет специалист.

Попов уточнил, что на рынке России предлагаются «незамерзайки» на основе этилового и изопропилового спирта. При этом он подчеркивает, что жидкость с этиловым спиртом не может стоить дешевле одной тысячи рублей за пять литров. Поэтому есть риск, что любая дешевая «незамерзайка» содержит в своем составе метанол, а его использование при производстве подобных жидкостей запрещено в России из-за ядовитости метилового спирта.