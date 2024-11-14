Песков рассказал, какие автомобили нужны россиянам

Кремль поддерживает развитие конкуренции на российском автомобильном рынке. Как сообщает URA.RU, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что россияне должны получать качественные машины за меньшие деньги.

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По словам Пескова, конкуренция непременно вырастет с возвращением в Россию японских и немецких автомобильных концернов. Однако она же ведет к снижению цен для покупателей.

«Главное — это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. И поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих собственных производителях, здесь тонкий баланс, но он всегда необходим», — сказал пресс-секретарь.

При этом представитель Кремля отметил, что официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении на российский рынок пока не поступало.

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Ранее Япония сделала корректировки в санкционной политике и разрешила отправлять в страну «мягкие» гибриды. Изменения коснулись таких брендов автомобилей, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi — они стали доступны для покупки на японских аукционах.