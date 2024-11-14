Европейские Ford Explorer и Capri не пользуются спросом

Глобальное замедление спроса на электромобили повлияло и на работу европейского подразделения Ford, его новые электрические кроссоверы Explorer и Capri не пользуются спросом.

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Европейские Ford Explorer и Ford Capri — это родственные модели, построенные на фольксвагеновской модульной платформе MEB в рамках заключённого в 2020 году альянса Ford и Volkswagen. В 2020 году многим автопроизводителям казалось, что продажи «электричек» будут расти в геометрической прогрессии и постепенно полностью вытеснят с рынка «углеводородные» модели. На самом деле уже в начале 2023 года кривая спроса на электромобили в мире начала загибаться и пока автопроизводители не представляют, что с этим делать, останавливают заводы по производству электромобилей, отменяют новые модели и фиксируют убытки. Ford, напомним, минувшим летом свернул проект большого электрического SUV для американского рынка и в целом резко пессимизировал свои электромобильные планы, в том числе в Европе.

По хорошему, европейские Ford Explorer и Capri нужно было вообще не запускать в производство, потому что они вышли на рынок слишком поздно и стоят слишком долго. Обе модели выпускаются на заводе Ford в немецком Кёльне, в реконструкцию которого под производство электромобилей американская компания вложила 2 млрд евро. Электрические Explorer и Capri вытеснили с завода в Кёльне некогда очень популярную «углеводородную» малолитражку Fiesta. В 2022 году руководство Ford заявило, что хочет к 2026 году продавать в Европе более 600 тысяч электромобилей в год! Сейчас ясно, что такие цифры — несбыточная мечта.

Производство электрического Ford Explorer в Кёльне началось в июне этого года, с тех пор и до конца сентябре, по данным JATO Dynamics, он разошёлся в Европе тиражом 5038 шт. Ford Capri встал на конвейер в сентябре, судить о его успехах пока рано, но в целом ясно, что и эта модель имеет очень ограниченный рыночный потенциал, так как есть много более доступных и более технически продвинутых конкурентов, в том числе из Китая. Между тем завод в Кёльне рассчитан на производство сотен тысяч машин в год, на нём трудятся порядка 4000 человек.

Как сообщает немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger, из-за слабой загрузки завода в Кёльне руководство Ford вынуждено сократить его работу, предприятие уйдёт в частичный простой до рождественских каникул. Частичный простой в данном случае означает режим работы неделя через неделю. Режим частичного простоя продолжится и после Нового года, но конкретный график на 2025 год пока не составлен.

Оперативно загрузить завод в Кёльне другими моделями Ford не может, таких моделей просто нет, да и не нужны Европе новые электромобили. Даже относительной дешёвая электрическая версия субкомпактного кроссовера Ford Puma, премьера которой ожидается в ближайшие месяцы, вряд ли станет хитом. Электрическая Puma будет производиться на заводе Ford в румынском городе Крайова вместе с соплатформенными «каблучками» Ford Transit Courier и Ford Tourneo Courier.