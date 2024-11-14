Владельцев Hyundai и Kia предупредили о росте цен на запчасти

Запрет «серого» импорта грозит резким ростом цен на запчасти для Hyundai и Kia . Министерство промышленности и торговли России опубликовало новую редакцию перечня товаров, которые можно ввозить на территорию страны по схеме параллельного импорта. Из документа пропал целый ряд деталей для корейских автомобилей: от металлических трубок и шлангов до стеклоочистителей. Поставки комплектующих окажутся под запретом с марта 2025 года.

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Минпромторг исключил из списка изделия из чёрных металлов (эта категория включает в себя цепи, трубки, листы, уголки), двигатели и их отдельные компоненты, пластмассовые трубки, приборы для освещения и сигнализации, электрическую арматуру, шланги и фитинги, стеклоочистители, антиобледенители и другие запчасти.

Решение исключить из разрешённого к «серым» поставкам импорта деталей для ремонта автомобилей Hyundai и Kia в ведомстве не объяснили.

По мнению экспертов, таким образом чиновники хотят вынудить россиян покупать выпущенные на территории России аналоги. Помимо этого, мера позволит уберечь автовладельцев от покупки контрафакта.

«Исключение из перечня комплектующих для этих марок может свидетельствовать о том, что мы достигли определенных успехов по их локализации, которые позволяют это сделать. С этой точки зрения тенденция, безусловно, положительная. Сейчас недостатка в деталях, в принципе, нет, но поскольку они едут к нам через вторые-третьи страны и пути поставок не всегда можно отследить, среди них очень высок процент контрафакта и прямых подделок. Собственное производство контролировать в этом плане всегда проще», — пояснил глава Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.

Однако не все специалисты в области поддерживают это мнение. Так, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что в нынешних условиях запрет приведёт к усилению дефицита запчастей, а также резкому росту ен — сразу от 30% до 50%.