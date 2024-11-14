Юрист рассказал, кто может получить машину бесплатно

Рассчитывать на бесплатный автомобиль в России могут многодетные семьи и инвалиды. Как сообщает News.ru, об этом рассказал юрист Илья Русяев, отметив, что в разных регионах уровень поддержки льготных категорий граждан может различаться.

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Например, в Санкт-Петербурге семьи с семью и более детьми получают от властей микроавтобус. На схожих условиях авто дарят и в Новосибирской области. В Архангельской области родители шести и более детей могут получить субсидию в размере свыше 1,2 млн рублей, а в Тверской области планка ниже — для получения сертификата в 1,5 млн рублей достаточно иметь пятерых детей.

Чтобы получить авто или субсидию, необходимо подать заявку онлайн или через МФЦ. По словам Русяева, от заявителя потребуется стандартный пакет документов: паспорт, свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей.

Также юрист напомнил о действии в России программы «Семейный автомобиль». Она не предусматривает выдачу бесплатной машины, но помогает в ее приобретении: государство берет на себя первоначальный взнос по автокредиту в размере 20% от стоимости машины или 25% для жителей Дальнего Востока.

При этом есть ограничения. Машина должна быть отечественного производства не дороже 2 млн рублей. Кроме того, у претендентов на господдержку не должно быть действующих автокредитов. Воспользоваться программой могут медработники, сотрудники образовательных учреждений, участники спецоперации и их семьи, а также граждане с инвалидностью.