Volkswagen объединился в альянс с американским Rivian

Volkswagen и убыточный американский Rivian создали альянс.

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О закрытии сделки, анонсированной летом этого года, объявили официально: немецко-американский автомобильный альянс оформлен как совместное предприятие под названием Rivian and VW Group Technology LLC. Volkswagen со своей стороны увеличил объем инвестиций в электромобильный стартап — Rivian получит 800 миллионов долларов в дополнение к ранее обещанным пяти миллиардам. На фоне этой новости акции американской марки подорожали на 15 процентов.

Летом стало известно о намерении Volkswagen приобрести конвертируемую облигацию Rivian на сумму 1 миллиард долларов и вложить в компанию еще четыре миллиарда. Rivian со своей стороны анонсировал создание совместного предприятия с немецким концерном, которое займется разработкой платформ для электромобилей, а также пообещал предоставить Volkswagen доступ к своим технологиям.

При этом Volkswagen и Rivian продолжат выпускать автомобили независимо друг от друга. Американский стартап уже запланировал пять моделей на платформах Gen 1 и Gen 2, в том числе три массовых автомобиля.

Volkswagen, в свою очередь, ранее скорректировал стратегию электрификации и теперь намеревается потратит треть «электромобильного» бюджета на автомобили с ДВС.

Финансовый директор концерна Арно Антлиц в начале лета заявил журналистам, что из бюджета в размере 180 миллиардов евро, запланированного под «батарейные» модели в 2023 году, около 60 миллиардов решено направить на развитие двигателей внутреннего сгорания.