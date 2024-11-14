Changan привез в Россию новый Avatr 11

На этой неделе марка Changan официально сообщила о выводе нового бренда Avatr на российский рынок. В распоряжении "Российской газеты" оказалось фото одной из моделей, поставленных по официальным каналам. Это Avatr 11.

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Собственные источники "РГ" подтвердили, что на фото - первый сертифицированный автомобиль Avatr в России.

Avatr - бренд, созданный Changan совместно с Huawei и CATL. Он изначально задумывался для создания высокотехнологичных, а потому недешёвых автомобилей.

Модель Avatr 11 - среднеразмерный кроссовер длиной 4880 мм и колёсной базой 2975 мм. В Китае он доступен в виде электрокара с одним электромотором мощностью 322 л.с. на задней оси и в полноприводной версии с дополнительным двигателем спереди, суммарная отдача - 547 л.с. Данные актуальны для кроссовера 2025 модельного года. Запас хода - до 700 км.

Также Avatr 11 доступен с ДВС объёмом 1.5 литра, который не имеет физической связи с колёсами и выступает в качестве генератора. Задний электродвигатель выдаёт 314 л.с.

Купить Avatr 11 в КНР можно за 300 800 - 390 800 юаней (4,1-5,31 млн рублей).

"Официальный запуск бренда в России означает, что любой покупатель, выбирающий Avatr, получит автомобиль, адаптированный под российские условия. А вместе с этим - гарантированное полное техническое сопровождение у официальных дилеров бренда и восьмилетнюю заводскую гарантию", - рассказали ранее в Changan.

По собственной информации "РГ", продажи моделей Avatr могут начаться в начале 2025 года. Следом за этим брендом Changan планирует вывести ещё один - Deepal.