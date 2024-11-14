В российском сегменте люксовых машин появился новый лидер

Lamborghini Urus стал самым популярным люксовым автомобилем в России. Продажи в сегменте растут четвертый месяц подряд, но по-прежнему невелики: в октябре россияне купили 49 машин класса люкс. Это на 44 процента, или на 15 единиц больше, чем за тот же месяц 2023 года, подсчитали в «Автостате». В модельном зачете в лидеры вновь выбился кроссовер Lamborghini, на котором остановили выбор 13 покупателей.

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В сентябре первенство в люкс-сегменте российского авторынка принадлежало кроссоверу Bentley Bentayga. В октябре его результат составил 10 проданных единиц. Третье место досталось Bentley Continental GT с четырьмя реализованным экземплярами.

Рейтинг марок другой: наиболее популярным люксовым производителем в октябре стал Bentley с 17 проданными машинами. Lamborghini расположился на втором месте с 15, на третьем — Rolls-Royce с восемью. Далее в пятерке следуют Maserati (шесть единиц) и Ferrari (три единицы).

В целом за 10 месяцев 2024 года россияне приобрели 456 люксовых машин. Это на 21 процент больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Lamborghini — единственная марка, входящая в Volkswagen Group, дела у которой идут хорошо. Выручка по итогам трех кварталов года подскочила на 20 процентов, а продажи — на 8,6 процента. Urus распродан до конца 2025 года, супергибрид Revuelto — до 2027-го.