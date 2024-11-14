В России состоялась премьера флагманского кроссовера Chery Tiggo 9. В нашей стране будет предложена одна модификация модели — с 249-сильным двухлитровым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Кстати, в Китае продаётся несколько иной вариант — у него решётка радиатора забрана вертикальными хромированными прутьями.

© Quto.ru

Габариты нового флагмана китайского бренда таковы: длина — 4 810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм. Размер колёсной базы — 2800 мм. Из интересного обещаны 10 подушек безопасности, 7-местная компоновка салона и обилие электронных помощников.

Кроме того, в России новый Chery Tiggo 9 получит крутой автопарковщик: модель оборудована новейшей системой помощи при парковке — это новейшая разработкой концерна.

© Chery

© Chery

© Chery

© Chery

Самое главное — цены — будут раскрыты позднее. А пока всем желающим приобрести новинку предлагают оставить предзаказ, внеся 30 000 рублей предоплаты: все они получат комплект зимних шин.

А первым 10 заказчикам компания обещает организовать поездку... в Китай, где счастливчики смогут увидеть штаб-квартиру «поднебесного» автогиганта.

Между тем, марка Chery переписала прайс-листы: изменения оказались серьёзными— это редакция Quto выяснила, проведя регулярный мониторинг российского авторынка.