Минск и Москва договорились об обмене сведениями из паспортов на технику

Республика Беларусь и РФ договорились об обмене электронными паспортами техники. Минск и Москва пришли к временному соглашению об обмене сведениями из систем электронных паспортов техники. Для нас важно, что белорусской стороне это упростит процедуру оформления документов на автомобили, которые экспортируются в РФ. Соответствующий документ уже подписан, об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности Белоруссии.

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«Реализация временного соглашения позволит наладить двусторонний обмен электронными паспортами <...> и упростить процедуру оформления электронных паспортов на технику, экспортируемую в Российскую Федерацию», – отмечается в сообщении.

Соглашение в Минске подписали представители национального оператора систем электронных паспортов техники ОАО «ЦНИИТУ» (предприятие Минпрома Белоруссии) и администратор электронных систем электронных паспортов техники с российской стороны – АО «Электронный паспорт».

Система обмена данными должна заработать уже в обозримом будущем, потому что «согласовать схемы взаимодействия» и провести тестирование стороны должны до конца 2024 года. В Минпроме республики отмечают, что по состоянию на октябрь 2024 года белорусская сторона обеспечила прием сведений для более чем 40 тысяч единиц техники России. Что касается ввоза в РФ, то тут одним из лидеров является белорусско-китайский завод «Белджи».