В ОАЭ испытали Aurus Senat местной сборки

Машину российской люксовой марки испытали в Дубае, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздев. Он лично продемонстрировал собранный в арабской стране Aurus первому заместителю министра промышленности и передовых технологий Эмиратов.

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Тест-драйв дубайского Aurus Senat «вызвал большой интерес и достойную оценку» у арабского коллеги, подчеркнул Груздев. Он добавил, что в дальнейшем стороны планируют увеличивать масштаб промышленной кооперации на территории Эмиратов.

Сборка седанов Aurus стартовала в ОАЭ ровно год назад. Одним из ключевых акционеров российской марки стал Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun. Уже тогда, в ноябре 2023 года, сообщалось, что в будущем в столице страны наладят производство кроссоверов Aurus Komendant. На какой стадии этот проект находится сейчас, неизвестно.

Также экс-глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обещал, что присутствие бренда Aurus на Ближнем Востоке не ограничится ОАЭ: рассматривается возможность экспансии в страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), в том числе Саудовскую Аравию.

В России «Аурусы» собирают на мощностях завода в Елабужском районе Республики Татарстан, а бронированные версии — силами НАМИ в Москве. В прошлом году производитель люксовых машин реализовал 115 автомобилей.