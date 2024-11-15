Acura представила премиальный седан ADX с 1,5-литровым турбомотором

Премиальная марка Acura, принадлежащая компании Honda, представила младший кроссовер ADX для североамериканского рынка, в продаже он появится в начале следующего года c довольно привлекательной базовой ценой в районе 35 000 долларов.

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Acura расширяет модельную линейку, рассчитывая остановить снижение спроса на её автомобили в США — это главный рынок для Acura, ради него эта марка, собственно, и создавалась в далёком 1986 году. В середине 2000-х марке Acura удавалось продавать в США более 200 000 машин в год, сейчас успехи гораздо скромнее: с января по октябрь текущего года реализован 107 971 автомобиль (-11,3% по сравнению с АППГ). У Acura примерно те же проблемы, что у сдающего позиции на рынке премиального бренда Infiniti компании Nissan, — скудный модельный ряд без ярких отличительный признаков от родственных моделей Honda, но и цены пониже, чем у конкурентов. Обещано, что Acura ADX в базовой комплектации будет стоить около 35 000 долларов, тогда как близкий по размерам Lexus NX сейчас стоит в США от 41 990 долларов, BMW X1 — от 40 950 долларов, Mercedes-Benz GLA — от 43 000 долларов.

Габаритная длина Acura ADX составляет 4719 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1621 мм, колёсная база — 2654 мм. В техническом плане Acura ADX — это производная от актуального компактного кроссовера Honda HR-V для американского рынка, но HR-V чуть короче (4567 мм) при той же колёсной базе и оснащается менее мощными моторами. По сравнению с HR-V премиальный ADX имеет более агрессивный дизайн, более дорогие материалы отделки, улучшенную шумоизоляцию салона и более богатое оснащение. Штатная размерность шин — 225/55 R 18 либо 235/45 R 19.

Двигатель Acura ADX позаимствовал у лифтбека Acura Integra — это 1,5-литровая бензиновая «трубочетвёрка» L15CA, выдающая максимальные 203 л.с. при 6000 об/мин и 260 Нм при 1800-5000 об/мин, в пару ей положен безальтернативный бесступенчатый вариатор. В США вариаторы не любят, но других «автоматов» для младших моделей у Хонды сейчас нет. Привод у Acura ADX по умолчанию передний, за доплату будет предложен полный привод с автоматической муфтой отбора мощности на заднюю ось. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Настройки шасси у Acura ADX более спортивные, чем у Honda HR-V.

Салон Acura ADX на фоне иных конкурентов может показаться старомодным, сенсорные кнопки здесь есть только на скромном 9-дюймовом мультимедийном экране (имеется беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto), 10,2-дюймовый приборный экран показывает крупные стрелочные циферблаты спидометра и тахометра, режимами вариатора заведует классический массивный рычаг на центральном тоннеле. В общем, японская классика с американским шиком. Объём багажника — 690 л (измерен по американской методике с загрузкой до потолка), со сложенными спинками заднего дивана — 1560 л.

В стандартное оснащение Acura ADX входят комплекс электронных ассистентов водителя AcuraWatch, 10 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Acura Premium с восемью динамиками, 15-ваттная беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений и электропривод багажной двери. Для топовой комплектации ADX A-Spec with Advance Package заявлены более мощная аудиосистема Bang & Olufsen с пятнадцатью динамиками и одним сабвуфером, камеры кругового обзора, панорамная стеклянная крыша с люком, более комфортные передние сиденья с вентиляцией и другие удобства.

Добавим, что компании Honda и Nissan сейчас готовятся заключить стратегический альянс, к которому примкнёт и компания Mitsubishi, это значит, что в будущем модели Acura и Infiniti, скорее всего, получат общий технический базис.