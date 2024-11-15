Озвучено условие возвращения Mercedes и BMW в Россию

Германские производители машин смогут вернуться в Росию только при одном условии. Депутат Государственной думы Николай Арефьев заявил, что немецкие автопроизводители Mercedes и BMW смогут вернуться на российский рынок в случае снятия антироссийских санкций. По его словам, без соблюдения этого условия возвращение для них будет невыгодным.

Политик считает, что после выборов президента США возможно потепление отношений с Россией, что может способствовать снятию целого ряда санкций.

«Я не думаю, что ограничения вообще продержатся долго, потому что экономика США и Европы от них страдает, наверное, даже больше, чем российская. Конечно, определенные санкции все равно останутся, но отмена многих возможна», — говорит Арефьев.

На этом фоне он допускает возвращение на российский рынок многих ушедших брендов, в том числе Mercedes и BMW.

Дилер назвал автомобили с пробегом, которые россияне не хотят покупать

«Мы также должны будем защищать внутренний рынок с помощью таможенных пошлин. Надо отрегулировать и себестоимость наших машин, чтобы западные поступали на рынок, но все же ограниченно», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что Lamborghini Urus снова стал лидером сегмента в России. Эксперты отмечают положительную динамику на рынке автомобилей люкс-класса уже четвёртый месяц подряд. В октябре в России было продано 49 новых роскошных машин, что на 44% больше, чем в том же месяце прошлого года, когда было реализовано 34 автомобиля.