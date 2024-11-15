Владелец экоотеля из Германии избавился от зарядок для автомобилей Tesla

Принципы дороже бизнеса: владелец отеля из ФРГ избавился от зарядок Tesla. В городе Фюссен владелец небольшого экоотеля Андреас Эггенсбергер удалил с прилегающей территории три зарядные станции Tesla, объяснив свой поступок непримиримыми противоречиями с американским бизнесменом.

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Эггенсбергер признался, что он всегда уважал Маска за его стремления к лучшему будущему и технологическому развитию. Но он очень разочаровался в нём после выборов в США. Результатом этого неприятного открытия стал демонтаж зарядных станций с территории отеля, а также продажа используемой для трансферов и аренды постояльцев Tesla Model S.

По словам отельера, он уже получил несколько бронирований от поддержавших его туристов, и пообещал установить альтернативные зарядки от одного из национальных операторов.

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