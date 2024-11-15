Brabus выпустило коллекцию одежды для поклонников автомобильного бренда

Brabus представило куртки по цене седана Lada Granta. Несколько дней назад стартовали продажи одежды и аксессуаров известного тюнинг-ателье Brabus, созданных совместно с известным американским фэшн-дизайнером марокканского происхождения Джеффом Хэмилтоном.

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В компании говорят о расширении портфолио эксклюзивных высококачественных продуктов, называя это элегантным переносом стиля Brabus в сферу моды. Коллекция идеально отражает эстетику суперкара BRABUS Masterpiece в своем дизайне, выборе материалов и качестве исполнения, сокращая разрыв между автомобильным и модным дизайном.

На модном показе на фоне роскошных автомобилей были представлены кожаные сумки, ювелирные украшения,комбинезоны, платья и куртки, самая дорогая из которых оценена в 7 735 евро (более 800 тысяч рублей). Таким образом, купивший куртку из кожи высочайшего качества, будет носить на себе фактически базовую версию Lada Granta.

Стоит отметить, что при создании кожаной части коллекции были использованы те же материалы, что и при отделке интерьеров своих автомобилей, с применением тех же технологий, включая перфорацию и особые строчки.

Всего в коллекцию вошли 47 предметов, часть из которых уже раскуплена.