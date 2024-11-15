В России снижается аварийность на федеральных трассах

За девять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП, погибших и пострадавших в них снизилось на 6,7 процента, 4 процента и 7,7 процента соответственно. Такая позитивная тенденция образовалась не сама собой, а благодаря различным мерам по повышению безопасности дорожного движения, которые систематически проводятся на трассах федерального значения.

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В частности, специалисты подведомственного Росавтодору федерального казенного учреждения (ФКУ) "Центравтомагистраль", представители Минтранса Московской области и региональной Госавтоинспекции совместно разработали более 150 мероприятий для снижения показателей аварийности в Подмосковье, 70 процентов из них уже реализованы.

Самыми действенными мерами по снижению аварийности являются разделение встречных транспортных потоков, а также освещение участков автомобильных дорог. До конца этого года, а также в 2025 году в Московской области планируется установить и модернизировать 32 светофорных объекта, установить освещение еще на 17 остановках общественного транспорта, построить четыре надземных пешеходных перехода на федеральных трассах М-7 "Волга", А-104 "Дмитровское шоссе" и М-5 "Урал". Также в планах установить сетчатое и бесконсольное барьерное ограждение по оси проезжей части на участках протяженностью более 100 километров.

Работа ведется не только в Московской области, но и в других регионах. Например, в Ленинградской области в первом полугодии этого года освещение появилось на 10 участках федеральных дорог. В этот же период было установлено 11 новых светофоров на перекрестках и переходах с повышенной интенсивностью движения.

"Порой светофоры могут замедлить движение потока в населенных пунктах, через которые все еще проходят федеральные дороги в России, - отмечает начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения Управления федеральных автодорог "Северо-Запад" Максим Богатюк. - Вместе с тем они очень дисциплинируют водителей и пешеходов, регулируют их движение, позволяя избежать столкновений и конфликтных ситуаций на дороге".

В некоторых регионах ДТП порой случаются по вине диких животных. Чтобы решить проблему, требуется монтировать специальные ограждения вдоль федеральных трасс. К примеру, в Костромской области протяженность таких ограждений - 11 километров. В целом в регионе количество ДТП планомерно снижается. Сотрудники ФКУ Упрдор "Холмогоры" изучили участки с зоной обгона малой длины и провели работы по ликвидации таких участков на автодороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Дорожники нанесли сплошную разметку и установили знаки "Обгон запрещен".

По мнению специалистов ФКУ Упрдор "Кола", важной частью работы по снижению аварийности в Мурманской области стала пропаганда безопасного поведения на дороге. Для этого дорожники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции организуют регулярные рейды, на которых проводят с водителями беседы, напоминая о соблюдении правил дорожного движения. На популярных интернет-площадках и в соцсетях появляются видеосюжеты по безопасности движения.

Самые действенные меры по снижению аварийности - разделение встречных транспортных потоков и освещение автомобильных дорог

Дорога Р-21 "Кола", ведущая в столицу Заполярья Мурманск, является важной трассой для региона. Поэтому сделать ее более безопасной - один из приоритетов. В прошлом году на этой трассе были нанесены осевые шумовые полосы (искусственная дорожная неровность в виде поперечных или продольных полос, наносимая перед пешеходным переходом или на опасных участках дороги. - Прим. ред.). Эта мера ранее хорошо зарекомендовала себя в Карелии. А еще на двух участках - с 1067-го по 1150-й километр и с 1430-го по 1592-й километр - горизонтальная разметка желтого цвета, которая хорошо различима зимой на фоне снега.

Устройство дорог среди горных массивов регионов Северного Кавказа требует от дорожных служб высоких компетенций. Обеспечить безопасность на таких сложных трассах - важная задача. В прошлом году в рамках программы обустройства тут установили три транспортных светофора и 11 пешеходных с кнопкой вызова, устроили 1,5 километра стационарного электроосвещения и смонтировали три надземных пешеходных перехода. Для разделения встречных потоков установили почти 1,6 километра осевого ограждения и более километра краевого. Помимо этого 1,6 километра бокового металлического ограждения заменили на железобетонное, установили 760 метров пешеходных ограждений.