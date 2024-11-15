Представлено обновленное семейство автомобилей Lada Largus Roof

Нижегородский Промтех показал машины обновленного семейства Ларгус Roof. Как и раньше, при их создании версий Lada Largus Roof у серийного Ларгуса срезается крыша, а на ее место ставится «колпак» собственного производства (высота машины увеличивается до 1,93 м). С ним и произошли главные изменения.

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Прежде его изготавливали из АБС-пластика, но из-за санкций пропали импортные присадки, без которых этот материал потерял в прочности. Поэтому теперь крышу стали делать из текстолита. Если раньше «нахлобучка» доходила до верхней части дверей, то теперь она в задней части почти достигает лючка бензобака. Такая конструкция жестче и технологичнее в производстве.

Задние двери (было: внизу – металл, вверху – пластик) теперь полностью делают из пластика. По ощущениям они более хлипкие, да и закрываются хуже. Заявленная грузоподъемность составляет 750 кг. Вместимость кузова фургона – 3,7 м³. Ларгус Roof предлагается и в пассажирской модификации. Вдоль крыши у нее теперь предусмотрено фальшстекло, которое вскоре заменят настоящим остеклением.

В салоне установлены три ряда сидений – притом, что сама Лада в семиместном исполнении Ларгус пока не выпускает. Задние сиденья Промтех делает самостоятельно. Подушка у них общая, а спинка поделена на равные части. Их можно сложить отдельно, а при необходимости – пустить всё сиденье «кувырком вперед». Отстегнув крепление от скобы, диван можно и вовсе вынуть из салона. Всё быстро и удобно. В целом пассажирский Ларгус Roof – вполне рабочий заменитель ныне отсутствующим у нас компактвэнам. Однако через пару лет Лада грозится выпустить минивэн на базе Весты, и тогда смысл в переделке Ларгуса может пропасть.