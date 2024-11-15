Автовладельцам рассказали, как быстро получить нужные запчасти

Автоэксперты раскрыли секрет, как быстро получить нужные запчасти
Купить запчасть для иномарки в России становится все сложнее. Срок ожидания "под заказ" растягивается на несколько месяцев, что для автолюбителей критично. Сделать ремонт в короткие сроки порой становится невозможно.
Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" руководитель отдела обучения бренда Avtopribor Артем Березин, срок поставки автокомпонентов, не имеющих альтернативы на вторичном рынке, может занимать от одного до полутора и более месяцев. Качественные аналоги в дефиците, и цена на них высокая. Автомобилистам могут предложить задешево якобы "старые запасы": на самом деле, это подделки.
Есть несколько способов сделать так, чтобы автомобиль не "завис на подъемнике". В автосервисе можно установить, в качестве полумеры, на время, недорогие эрзацы - бывшие в употреблении запчасти, либо восстановленные у профессионалов детали.
Ряд зарубежных брендов, которые ушли из России, передали свои предприятия новым собственникам: осталось оборудование, технологии и специалисты. Они по-прежнему выпускают качественную продукцию, пусть и ограниченного ассортимента.
Если же нужны детали, которые в нашей стране не делают, то, как рекомендует эксперт по развитию и продвижению сервиса "Ремонт и ТО" компании "Передовые Платежные Решения" Олеся Яшина, можно отправиться на авторазборки. Главное - найти, где искать, а также иметь либо личный опыт оценки совместимости и состояния запчастей, либо найти того, кто в этом хорошо разбирается.
Эксперт рекомендует заказывать целую деталь, даже если требуется только ее часть. Полный компонент доставят быстрее: можно взять нужное, а остальное - продать. Причем с учетом подорожания запчастей, с хорошей выгодой.
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