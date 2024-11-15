Автовладельцам рассказали, как быстро получить нужные запчасти

Купить запчасть для иномарки в России становится все сложнее. Срок ожидания "под заказ" растягивается на несколько месяцев, что для автолюбителей критично. Сделать ремонт в короткие сроки порой становится невозможно.

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" руководитель отдела обучения бренда Avtopribor Артем Березин, срок поставки автокомпонентов, не имеющих альтернативы на вторичном рынке, может занимать от одного до полутора и более месяцев. Качественные аналоги в дефиците, и цена на них высокая. Автомобилистам могут предложить задешево якобы "старые запасы": на самом деле, это подделки.

Есть несколько способов сделать так, чтобы автомобиль не "завис на подъемнике". В автосервисе можно установить, в качестве полумеры, на время, недорогие эрзацы - бывшие в употреблении запчасти, либо восстановленные у профессионалов детали.

Ряд зарубежных брендов, которые ушли из России, передали свои предприятия новым собственникам: осталось оборудование, технологии и специалисты. Они по-прежнему выпускают качественную продукцию, пусть и ограниченного ассортимента.

Если же нужны детали, которые в нашей стране не делают, то, как рекомендует эксперт по развитию и продвижению сервиса "Ремонт и ТО" компании "Передовые Платежные Решения" Олеся Яшина, можно отправиться на авторазборки. Главное - найти, где искать, а также иметь либо личный опыт оценки совместимости и состояния запчастей, либо найти того, кто в этом хорошо разбирается.

Эксперт рекомендует заказывать целую деталь, даже если требуется только ее часть. Полный компонент доставят быстрее: можно взять нужное, а остальное - продать. Причем с учетом подорожания запчастей, с хорошей выгодой.

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