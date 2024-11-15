Страховщики находят любые объяснения для денежных выплат вместо ремонта

Эксперт рассказал, как страховщики уговаривают автовладельцев на денежные компенсации. По закону пострадавший автовладелец имеет право выбирать между денежным и натуральным возмещением ущерба по ОСАГО. На последнюю опцию, по статистике Российского союза автостраховщиков, в настоящее время приходится всего 6,1% выплат.

Подавляющее большинство пострадавших предпочитают «взять деньгами», хотя денежная компенсация часто не соответствует стоимости ремонта. По словам Василия Соболева, большинство выплат по ОСАГО в Москве и в целом в России происходят в адрес не пострадавшего как такового, а его страховой компании по каско. «Понятно, что страховщик пострадавшей стороны берет денежные выплаты и в ряде случаев «регрессит» недостающее с виновника ДТП, а ремонтом занимается сам. Это первое. Второе: тех, кто обращается за компенсацией лично, чаще всего убеждают взять именно деньгами, а не в натуральной форме», — объясняет эксперт.

Как правило, пострадавшим говорят, что направить автомобиль на ремонт по ОСАГО нет возможности: дилерские сервисы перегружены или стоимость восстановительного ремонта меньше дилерских цен. И тут же озвучивается «идеальное» решение — денежная выплата и выбор сервиса для восстановления.

«Где привыкли чиниться — там это и делайте, до свиданья и хорошего настроения», — говорит Соболев.

Случается манипулирование и сроками ремонтных работ. «Говорят, что по направлению ремонтировать будут ровно месяц, как и обязаны. А если за живые деньги, то можно сделать за несколько дней, потому что запчасти — вон они, на складе, но только для тех, кто платит вживую», — объясняет аварийный комиссар.

По его мнению, принятые 45 суток на ремонт вместо 30 — это очень выигрышная ситуация для сервисов и страховых компаний «в их общем деле «монетизации» страховых выплат».

Владелец московского автосервиса Сурен Баблоян говорит, что ему выгоднее взять в ремонт по ОСАГО российскую машину или ту, на которую запчасти есть. Если нужно заказывать и ждать, то только за реальные деньги и без гарантий по срокам. Он добавляет, что полис в принципе скоро будет обесценен ситуацией, когда стоимость работ и запчастей будет превышать страховые выплаты.

«Нынешний лимит в 400 тысяч все равно влечёт за собой регрессные иски и не защищает водителя от потенциального разорения в случае ДТП по его вине», — резюмировал Баблоян.

Но смекалистые россияне, пострадавшие в ДТП, додумались, как можно получить со страховых компаний и сервисов дополнительные средства. Они требуют неустойку, которая по закону составляет 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки (сверх 30 дней).