Эксперт протестировал новый Geely Cityray и рассказал о плюсах и минусах

Geely Cityray появился в продаже в середине октября, заняв в модельной линейке место между Atlas и Coolray. Эксперт "За рулём" Кирилл Милешкин рассказал о сильных сторонах кроссовера, а где маркетологи и инженеры "Джили" немного промахнулись.

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Главным преимуществом "Ситирея" по сравнению с младшим Coolray является простор на заднем ряду и куда больший объём багажника. В плане ездового комфорта новинка явно выигрывает благодаря независимой подвеске в противовес балке у "Кулрея". Подвеска жестковата, но зато рулится автомобиль прекрасно.

Несмотря на увеличившийся вес турбомотора 1.5 мощностью 147 л.с. и настроек 7-ступенчатого "робота" хватает для шустрой езды. Про ресурс двигателя говорить преждевременно, так как он появился всего два года назад, но надежду на надёжность вселяет то, что проектировался агрегат совместно с Volvo.

К плюсам эксперт также отнёс шесть подушек безопасности, наличие подогрева задних сидений.

Из минусов эксперт отметил высокий уровень шума в салоне, списав его на шины Chaoyang, работу медиасистемы с подтормаживаниями и проблемами с подключением устройств по Bluetooth, работу системы распознавания препятствий, которая чересчур перестраховывается даже в режим "поздно".

Цены на Cityray лежат в диапазоне 2,7-3,1 млн, и в плане выбора между маленьким Coolray за 2,64-2,98 млн рублей или Atlas за 3,29-3,59 млн рублей всё очевидно. Но специалист "ЗР" напомнил, что на рынке представлен Belgee X70 (бывший Geely Atlas Pro) за 2,67-2,79 млн рублей в переднеприводном исполнении, заключив, что "китайским маркетологам термин "внутренний каннибализм" явно не знаком".