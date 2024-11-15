Юрист объяснил, какие неисправности обернутся запретом на эксплуатацию авто

Автоюрист Лев Воропаев рассказал "Российской газете" о наиболее популярных неисправностях, которые обычно влекут прекращение эксплуатации машины.

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"Наиболее популярное нарушение в России - это, естественно, тонировка транспортного средства. В случае, если водитель не устранил ее, помимо того, что ему выставляют требования об устранении нарушений, за невыполнение этого требования ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. Также во многих регионах практикуется и прекращение регистрации таких транспортных средств.

Следующая, наверное, по популярности, это установка какого-либо оборудования (например, газового), которое не согласовано в установленном законом порядке.

Далее это установка выхлопной трубы, которая не предусмотрена заводом-изготовителем. Следующее - это световые приборы, которые также не предусмотрены заводом-изготовителем на то или иное транспортное средство. Вот это, наверное, четверка самых популярных. Ну и то, что обычно сотрудник ГИБДД может выявить непосредственно визуально.

Нельзя исключать также установку специальных звуковых и световых приборов. Это крайне редко, но, тем не менее, тоже практикуется.

Еще один момент - некоторые водители ставили на "Газели" более мощные двигатели японского производства - теперь этот порядок предлагается изменить. Если нововведения вступят в законную силу, то вот такое внесение изменений в конструкцию также будет являться основанием для запрета эксплуатации транспортного средства вплоть до прекращения его регистрации в органах Госавтоинспекции", - отметил Воропаев.

Ранее юрист рассказал, можно ли уехать, если сотрудник ГАИ долго не подходит к остановленной машине.