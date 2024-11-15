Автоэксперт перечислил десять минусов китайских автомобилей

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин перечислил минусы китайских автомобилей.

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«На рынке подержанных автомобилей стоит отметить невысокую ликвидность китайских моделей. Это связано с тем, что на рынке все еще много европейских, американских, японских и корейских автомобилей», — сказал эксперт.

Китайские фирмы поставляют к нам почти исключительно кроссоверы, поэтому россиянам приходится переплачивать, покупая такую машину, а не более дешевые седан или хетчбэк.

В автомобилях из Китая применяются излишне форсированные малолитражные силовые агрегаты. Тем не менее сплавы, из которых они сделаны, не всегда качественные.

Для наддувных моторов рекомендуется использовать бензин АИ-92, что делается исключительно из маркетинговых соображений, но ведет к высокому потреблению топлива.

Большинство китайских машин оснащены вариаторами или роботизированными коробками, ресурс которых неизвестен.

Автопроизводители из КНР используют в своих машинах сенсорные экраны, которые в сильные морозы могут зависать. Управлять множеством функций становится невозможно.

Во время ДТП есть высокая вероятность выхода из строя электронных блоков. Это связано с недостаточной защитой проводки от коротких замыканий.

Совершенно необоснованное расширение модельных рядов у ведущих фирм и появление на российском рынке менее известных моделей приводит к изобилию близких по показателям машин.

Китайские автомобили плохо приспособлены к российским условиям эксплуатации. Это выражается в часто встречающемся пренебрежении дешевыми обогревами сидений, стекол и рулей.

Кроме того, нет возможности самостоятельной диагностики и подстройки параметров таких автомобилей под себя.