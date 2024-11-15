АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Iskra весной 2025 года

Российский автопроизводитель уточнил сроки запуска серийного производства семейства автомобилей Lada Iskra: он состоится весной 2025 года, следует из сообщения АвтоВАЗа, поступившего в редакцию "Российской газеты".

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Lada Iskra - семейство автомобилей, состоящее из седана, универсала и его кросс-версии. В модельной линейке бренда оно займёт место между Lada Vesta и Lada Granta с последующим вытеснением последнего.

Премьера седана уже состоялась - она прошла в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Тогда же стали известны точные габариты новинки: 4333 х 1777 х 1517 мм, размер колёсной базы - 2603 мм.

"Искра" получит 106-сильный двигатель объёмом 1.6 литра, который, вероятно, агрегатируют новой 6-ступенчатой МКП. В будущем допускается появлений версий с вариатором. Базовым же силовым агрегатом для нового семейства станет связка 8-клапанного мотора и 5-скоростной "механики".

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что Lada Iskra может стоить 1-1,2 млн рублей, уточняя, что данная цена справедлива на конкретный момент времени - лето 2024 года. Эксперты отрасли считают, что на момент выхода модели на рынок прайс окажется на уровне 1,5 млн рублей - примерно столько сейчас стоит Lada Vesta.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ может выпустить спортивную версию Lada Iskra.