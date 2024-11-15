В создание новых моделей АвтоВАЗ вложит десятки миллиардов

Совет директоров АвтоВАЗа одобрил инвест-программу на 2025 год. Заседание Совета директоров АО «АВТОВАЗ» провёл первый вице-премьер росийского правительства Денис Мантуров. По решению заседателей, в следующем году объём инвестиционной программы российского автогиганта превысит 45 млрд рублей.

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Как сообщает пресс-служба компании, основной объем средств будет направлен на реализацию опытно-конструкторских работ по автомобильным проектам и силовым агрегатам.

О том, какие проекты готовятся, не уточняется. Но ранее сообщалось, что инженеры готовят совершенно новые минивэн и кроссовер на платформе Lada Vesta.

Также предприятие продолжит заниматься развитием производственных мощностей. В следующем году, согласно утверждённому плану, АвтоВАЗ должен сделать 500 тысяч автомобилей.

Отмечается, что сейчас средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 90% (или 4500 баллов по методике Минпромторга) — это максимальный показатель во всей отрасли.

Между тем, опрос открыл несколько удивительных фактов про машины Lada: вы поразитесь, когда узнаете, кто чаще покупает автомобили Lada.