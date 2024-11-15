Первый вице-премьер Мантуров прокатился на Lada e-Aura

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию электромобиля Lada e-Aura. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

© Telegram-канал Правительства России

Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка, по заявлениям производителя, относится к D-классу и имеет увеличенные габариты. Технические характеристики электрической версии АвтоВАЗ пока не раскрыл.

В правительстве рассказали, что Мантуров провел заседание совета директоров АвтоВАЗа. Участники рассмотрели предварительные итоги деятельности компании и исполнение бюджета в 2024 году, а также наметили планы на следующий год. По итогам года завод выпустит 500 тысяч автомобилей Lada, что является для автопроизводителя максимальным показателем за 10 лет.

© Telegram-канал Правительства России

Также на заседании одобрили инвестпрограмму АвтоВАЗа на следующий год. Согласно плану, она превысит 45 млн рублей