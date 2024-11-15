Первый вице-премьер Мантуров прокатился на Lada e-Aura
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию электромобиля Lada e-Aura. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в Telegram-канале.
Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка, по заявлениям производителя, относится к D-классу и имеет увеличенные габариты. Технические характеристики электрической версии АвтоВАЗ пока не раскрыл.
В правительстве рассказали, что Мантуров провел заседание совета директоров АвтоВАЗа. Участники рассмотрели предварительные итоги деятельности компании и исполнение бюджета в 2024 году, а также наметили планы на следующий год. По итогам года завод выпустит 500 тысяч автомобилей Lada, что является для автопроизводителя максимальным показателем за 10 лет.
Также на заседании одобрили инвестпрограмму АвтоВАЗа на следующий год. Согласно плану, она превысит 45 млн рублей