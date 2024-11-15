GAC показал большой премиальный кроссовер Hyptec HL

GAC рассекретил роскошный флагманский кроссовер Hyptec HL. Китайская компания готовит к премьере новинку своей «батарейной» линейки Hyptec, запущенной в 2023 году и изначально именовавшейся Hyper. GAС нацелился на зарубежные рынки и сменил название линейки, а также подготовил ее четвертую модель — вседорожник Hyptec HL длиной более 5,1 метра. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который стартует 15 ноября.

© Motor.ru

GAC Hyptec HL получил «двухэтажную» переднюю оптику, 21-дюймовые многоспицевые колесные диски, спрятанные дверные ручки и лидар над лобовым стеклом, указывающий на наличие продвинутых электронных помощников. Фишка кроссовера — табло на месте решетки радиатора, изображение на котором можно настраивать.

В салоне, которому обещан «комфорт класса MPV», царит минимализм. Спереди установлены крупный сдвижной дисплей медиасистемы, слева от него — расположенная ближе к окну цифровая приборка. На широком центральном тоннеле есть два отсека для беспроводной зарядки гаджетов. Рычаг переключения передач вынесен на рулевую колонку.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

На втором ряду — раздельные «капитанские» кресла, обитые кожей Nappa. На больших подлокотниках расположены сенсорные панели управления, с помощью которых можно настраивать удобное положение в 12 направлениях. Также есть функция 18-точечного массажа, динамики в подголовниках и особо комфортный «режим невесомости».

О «технике» пока известно не все. Hyptec HL получит 800-вольтовую архитектуру, электрическую и последовательно-гибридную силовую установку. Одна из них будет двухмоторной с полным приводом. Также обещаны пневмоподвеска и водительские ассистенты на базе искусственного интеллекта.

Ранее GAC удалось провести важный тест собственной летающей машины GOVE: пассажирский модуль впервые взлетел с наземной платформы. Компания надеется запустить его в эксплуатацию на юге Китая уже через пару лет.