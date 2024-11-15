АвтоВАЗ первый раз показал интерьер Lada e-Aura

АвтоВАЗ распространил фото передней части салона перспективного электрического седана Lada e-Aura. До этого демонстрировался лишь задний ряд автомобиля.

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Цветовая гамма салона - черно-красная, причем двухцветная расцветка даже у оплетки руля. Также стоит выделить сложный узор вышивки на сиденьях, отделанных натуральной кожей российского производства.

Другие особенности: отсутствие рычага трансмиссии, вместо которого на тоннеле установлен вращающийся селектор выбора режима движения, и цифровая приборная панель.

Производство топливной версии Lada Aura стартовало в Тольятти в ноябре 2024 года. Седан представлен в двух комплектациях по цене от 2,6 млн рублей.

В первую очередь АвтоВАЗ обеспечит седанами корпоративных клиентов. О дате запуска серийной версии электрической "Ауры" пока не сообщается.

Ранее "РГ" писала, когда АвтоВАЗ может выпустить Lada с автопилотом.