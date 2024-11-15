АвтоВАЗ упростил покупку подержанных автомобилей

Lada запускает на платформе Restart новые цифровые сервисы. Restart — это полноценная экосистема, которая объединяет программу сертификации машин, онлайн маркетплейс, а также фирменные кредитные и страховые продукты Restart Finance. Торгуют дилеры автогиганта не только «Ладами» б/у, но также техникой разных марок.

Автомобили сертифицируются по программам Restart, «Restart Плюс» и «Restart Мульти». По любой из трех программ клиент получает нмашину, застрахованную от поломок на 12 месяцев.

Теперь, приобретая подержанный автомобиль от официального дилера, можно пройти онлайн-одобрение кредита и онлайн-оценку своего автомобиля по системе трейд-ин.

Выбрав машину, нужно рассчитать условия кредита, нажать кнопку «Получить одобрение онлайн», авторизоваться через Госуслуги и проверить корректность заполнения анкеты.

После рассмотрения заявки банком клиент узнает решение по кредитной заявке. В случае одобрения дилер объяснит дальнейшие шаги для покупки автомобиля.

Между тем, директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Игорь Головань перечислил подержанные модели, которые совсем не пользуются спросом.