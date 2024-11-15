Представлен первый электрокар на новой платформе Dongfeng Nissan

Компания Nissan показала электрический седан N7. Он разработан в кооперации с Dongfeng и стал первой моделью на новой модульной платформе. Технические характеристики будут объявлены ближе к старту продаж, запланированному на первую половину 2025 года. Пока известно, что N7 получит медиасистему на топовом чипе Qualcomm и автопилот.

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Седан N7 — первенец новой модульной платформы Dongfeng Nissan. Архитектура разработана в Китае и является частью стратегии The Arc. Согласно этому плану, до 2026 года Nissan выпустит несколько новых моделей для Поднебесной. А к 2030-му будет экспортировать по 100 тысяч произведенных в Китае машин в другие страны. Седан N7 выйдет на рынок в первой половине 2025 года, но ни цен, ни даже технических характеристик пока нет.

© Nissan

По размерам «семерка» близка к лифтбеку eπ 007, причем размер колесной базы у них совпадает до миллиметра. Выполнен седан в фирменной ниссановской стилистике V-Motion, только сильно адаптированной под местные предпочтения. Для модели заявлены медиасистема на чипе Qualcomm Snapdragon 8295P и функция Navigate on Autopilot. Поскольку упоминается китайская Momenta, речь, скорее всего, о её системе MSD уровня L2++.

© Nissan

Сотрудничество с Dongfeng тоже объясняется планом The Arc, одна из целей которого — снижение стоимости электрокаров на 30 процентов, в том числе за счет разделения издержек на разработки. Все новые модели будут разбиты на семейства. Таким образом у Nissan будет готовая основа и куча производных. Вывод автомобилей на рынок займет несколько месяцев, а модульная конструкция позволит сократить время сборки каждой единицы примерно на 20 процентов.