Sollers выпустит рамный внедорожник в 2025 году

Компания "Соллерс" в рамках конференции, посвящённой итогам 2024 года и дальнейшим производственным планам, рассказала о 13 новинках, запланированных на ближайшее время. В их числе оказались рамный внедорожник и минивэн. Они появятся уже в 2025 году.

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Минивэн SP7, согласно слайду, опубликованному каналом "Автопоток", появится в продаже в сентябре 2025 года. Известно, что его оснастят 200-сильным турбомотором 2.0 литра и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Из других подробностей, рассказанных о модели: 7-местный трансформируемый салон, задние двери с электроприводом, богатые комплектации и большой список ассистентов помощи водителю и безопасности.

Дата выхода внедорожника не раскрыта. Известно, что это будет полноразмерный SUV с аналогичным минивэну силовым агрегатом. Эта связка, а также дизайн передней части, который раскрыли на одном из слайдов на презентации, чётко говорят о родословной - JAC Hunter/Hantu, он же - T9.

Также в списке новинок Sollers есть несколько автобусов (туристические и междугородние, фургон с автоматической коробкой.