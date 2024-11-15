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Duster грозит победить в конкурсе "Car of the Year"

Жюри конкурса "Автомобиля года" (Car of the Year) определилось с финалистами, которые поборются за главную награду. Победителя объявят на Международном автосалоне в Брюсселе 10 января 2025 года.

Премия Car of the Year 2025: опубликован шорт-лист финалистов
© Российская Газета

Список участников представлен 42 моделями, которые в сентябре были протестированы жюри (60 человек из 23 европейских стран). После первого этапа голосования по итогам тест-драйва были выбраны семь финалистов:

  • Alfa Romeo Junior;
  • Citroën C3;
  • Cupra Terramar;
  • Dacia Duster;Hyundai Inster;
  • Kia EV3;
  • и Renault 5/Alpine A290 (считаются одной моделью).

В прошлом году корона победителя досталась Renault Scenic, который в итоговом голосовании одержал победу над шестью другими претендентами: BMW 5 Series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Toyota C-HR и Volvo EX30.

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