Премия Car of the Year 2025: опубликован шорт-лист финалистов

Жюри конкурса "Автомобиля года" (Car of the Year) определилось с финалистами, которые поборются за главную награду. Победителя объявят на Международном автосалоне в Брюсселе 10 января 2025 года.

Список участников представлен 42 моделями, которые в сентябре были протестированы жюри (60 человек из 23 европейских стран). После первого этапа голосования по итогам тест-драйва были выбраны семь финалистов:

Alfa Romeo Junior;

Citroën C3;

Cupra Terramar;

Dacia Duster;Hyundai Inster;

Kia EV3;

и Renault 5/Alpine A290 (считаются одной моделью).

В прошлом году корона победителя досталась Renault Scenic, который в итоговом голосовании одержал победу над шестью другими претендентами: BMW 5 Series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Toyota C-HR и Volvo EX30.