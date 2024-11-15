СМИ объяснили новости о возвращении Volkswagen в Россию

Новости о возвращении Volkswagen в Россию связаны с набором сотрудников на бывший завод немецкого автоконцерна. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Ранее в Telegram-каналах начли обсуждать новые вакансии от компании «Фольксваген Груп Рус». По данным Mash, в действительности пиарщиков, менеджеров и рабочих ищут на бывший завод компании, где планируется собирать китайские Chery Tiggo.

По информации Mash, набор ведется не в «Фольксваген Груп Рус», а в AGR Automotive Group. Telegram-канал отмечает, что недавно в России зарегистрировали товарную марку Novo, предположительно, для продажи локализованных Chery.

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Ранее работающий в России немецкий предприниматель Ульф Шнайдер рассказал в интервью Berliner Zeitung, что западные страны могут отменить некоторые санкции, которые «все равно не имеют желаемого эффекта». По мнению бизнесмена, россияне снова начнут активно покупать немецкие машины вместо китайских, если в ближайшие 12 месяцев автомобильные санкции отменят.