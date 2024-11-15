Обновленные Volkswagen Tiguan 2025 года покажут в Лос-Анджелесе

Версию VW Tiguan 2025 года покажут накануне автосалона в Лос-Анджелесе. Volkswagen готовится представить обновленный Tiguan 2025 года для американского рынка накануне предстоящего автосалона в Лос-Анджелесе, и конечно, на самом автосалоне автомобиль тоже будет выставлен.

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Дебют нового кроссовера состоится 20 ноября, автомобиль получит более спортивный дизайн и новые технологии. Перед официальной презентацией компания выпустила тизерное изображение заднего фонаря Tiguan, который по своему дизайну напоминает элементы европейского Tayron. Несмотря на схожесть, американская версия модели будет отличаться уникальными деталями, в том числе дополнительными акцентами красного цвета на фонарях.

Обновленный Tiguan основан на платформе MQB evo, которую также использует Tayron с длинной колесной базой. Это обещает улучшенную жесткость кузова и повышенный комфорт при вождении. Новый кроссовер будет отличаться более агрессивным внешним видом с подсвеченной эмблемой Volkswagen, узкими светодиодными фарами и стильными вертикальными воздухозаборниками.

В интерьере Tiguan также можно ожидать значительные улучшения: новый 10,25-дюймовый экран приборной панели, 12,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и панорамный люк на крыше. Для более дорогих комплектаций предусмотрена отделка из дерева. Подробности о модели будут раскрыты в ближайшие дни. Автосалон в Лос-Анджелесе пройдет с 22 ноября по 1 декабря 2025 года. Там же Hyundai представит Ioniq 9 и концепт Initium, Kia покажет американскую версию Sportage, новые продукты готовят для выставки Fiat, Ford и Porsche.