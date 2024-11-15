Перечислены автомобили, чаще всего имеющие запрет на регистрацию ГИБДД

«Автокод Профи»: чаще всего запрет на регистрацию имеют Hyundai Solaris. Причины запрета могут быть самыми разными. Как напоминают эксперты, это какие-либо проблемы по части документов, а также ограничения со стороны ГИБДД. Кроме того, не получится зарегистрировать транспорт при наличии лизинга, утилизации автомобиля, незарегистрированного тюнинга и нечитаемого (или перебитого) VIN-номера.

Как выяснили аналитики сервиса «Автокод Профи», который позволяет провести проверку автомобиля перед покупкой, чаще всего запрет на регистрацию ГИБДД имеют бюджетные «корейцы» — Hyundai Solaris и Kia Rio: из 160 тысяч проверок проблемными оказались 3878 «Солярисов» и 3353 «Рио».

Любимая россиянами Toyota Camry остаёт совсем немного — 3326 «заблокированных» машины. Продолжает список немецкий «премиум» — BMW 5-й серии (2950) и Mercedes Benz S-класса (2925).

Далее следуют бывшие хиты российского рынка: Lada Priora (2910), Volkswagen Polo (2490), Lada Granta (2403) и Skoda Octavia (2111), Замыкает десятку «нерегистрируемых» BMW X5 (1761).

Между тем, эксперт перечислил подержанные модели, которые совсем не пользуются спросом, назвав машины б/у, которые очень плохо раскупаются.