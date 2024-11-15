На Alibaba продают оригинальный кузов от Ferrari 458

Люди постоянно строят реплики, которые имитируют суперкары. Чаще всего это относительно дешевые и не очень похожие поделки, а не качественные проекты. У них нет оригинального шасси, двигателя или кузова. Но как минимум для одного человека всё может быть иначе: на китайском Alibaba выставили на продажу оригинальный кузов от Ferrari 458.

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Необычный лот выставлен на продажу компанией Yongping Yttrium Strong из района Гуанчжоу Байюнь, и описание, мягко говоря, интересное. Продавец заверяет потенциальных покупателей такими строками:

«Подлинность гарантирована: это подлинный, премиальный оригинальный кузов OEM для Ferrari F458, гарантирующий идеальную установку».

Далее в описании упоминается, что «кузов разработан для различных моделей Ferrari, включая 458 Italia, Speciale и Spider». Можете считать меня сумасшедшим, но я не уверен, что кто-то сможет превратить его в настоящий Spider, поскольку для этого пришлось бы срезать крышу и сильно поработать с задней частью.

В любом случае, корпус автомобиля включает в себя все, что нужно, чтобы любая реплика выглядела как настоящая. Из всего, что мы видим в описании и на фотографиях, корпус выглядит хорошо. Капот, бамперы, кузов, крылья и крышка багажника выглядят целыми и без серьезных дефектов. Даже двери и стекла в хорошем состоянии.

Какова запрашиваемая цена за этот кусочек экзотики Ferrari? Продавец хочет $27 700 (2,8 млн рублей) плюс стоимость доставки. К слову, компания Scuderia Car Parts продаёт четыре оригинальных крыла за $10,950. Это делает корпус за $27,700, по крайней мере, приличной ценой за тот масштаб, который вы получаете.