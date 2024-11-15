Внедорожник УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию от JAC

Компания "Соллерс" раскрыла планы по дальнейшему развитию существующих моделей и выходу новых. Один из пунктов - внедрение автоматической КП.

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На "Заволжском моторном заводе" планируется наладить выпуск раздаточных коробок и "автомата". Предполагается, что автоматическая трансмиссия - разработка партнёра, китайской компании JAС.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач в будущем появится на внедорожнике УАЗ "Патриот", утверждает "Автопоток".

По словам главы и совладельца "Соллерса" Адиля Ширинова, новым АКП будут агрегатироваться как турбодизель, так и бензиновый мотор ЗМЗ объёмом 2.7 литра.

Ранее "РГ" рассказывала, когда и какие модели УАЗ с турбодизелем появятся на рынке.