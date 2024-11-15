Дилер рассказал о росте спроса на автодетейлинг

В РФ вырос спрос на полировку и тонировку автомобилей. В января по октябрь 2024 года российские автомобилисты стали значительно чаще, чем годом ранее, пользоваться услугами детейлинга. Об этом Quto.ru сообщил операционный директор компании «Рольф» Егор Телегин.

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Так, с начала года наиболее популярными у автовладельцев услугами стали тонировка и полировка машин, спрос на которые вырос на 16% и 7% соответственно.

«Главными драйверами роста стали услуги по тонировке и полировке. Прирост клиентов по услуге тонировки составил 16% к году. В этот пункт входит не только тонирование стёкол полностью, но и кузова, а также передней, задней полусфер. Любопытно, что всё больше клиентов стали выборочно подходить к данной услуге, сегментируя и диверсифицируя свои запросы. Выручка выросла более чем на 20%», — отметил топ-менеджер.

Кроме того, россияне стали на 7% чаще, чем годом ранее, обращаться за полировкой кузова или отдельных элементов, а также фар, фонарей и зеркал. Выручка дилеров за услугу выросла по сравнению с 10 месяцами 2023-го на 29%.

Ранее стало известно, почему ухаживать за китайским автомобилем сложнее, чем за европейским. Отсутствие поставок новых европейских автомобилей привели к значительному повышению интереса наших соотечественников к услугам обслуживания, детейлинга и ремонта. Но место «европейцев» постепенно занимают «китайцы». Об особенностях ухода за «поднебесными» машинами редакции Quto рассказал Евгений Бухарев, руководитель детейлинг-центра Misty Studio экосистемы Misty.