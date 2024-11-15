Эксперт назвал пять условий для сокращенного интервала замены масла

Масло в двигателе автомобиля надо менять раз в полгода или по достижении пробега в пять тысяч километров. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель школы механиков компании «Рольф» Амиран Лолуа.

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«Интервал замены масла составляет 10 тыс. километров, но соблюдать его всем автолюбителям будет ошибкой. Рекомендуется менять масло каждые 5 тыс. километров или шесть месяцев в случае особых режимов», — сказал Лолуа.

По словам эксперта, чаще менять масло надо на автомобилях, которые длительное время работают на холостом ходу. Счетчик пробега стоит на месте, а двигатель работает продолжительное время на одном из самых неблагоприятных режимов.

Еще один режим — частые короткие перемещения на расстояния менее 8 км в холодное время года. В этом случае присадки имеют свойства интенсивнее работать, поэтому масло быстрее теряет свои функции.

Продолжительное движение на высокой скорости также пагубно сказывается на смазке. Детали двигателя подвергаются большим температурным нагрузкам и масло быстро превращается в отработку.

Масло в двигателе также быстрее стареет, если ездить на машине с прицепом или по пыльным дорогам. В обоих случаях увеличивается нагрузка на мотор, а следовательно, и на его смазку, подчеркнул специалист.